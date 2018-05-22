Испанская разведка заметила «вмешательство» России в каталонский кризис

Национальный криптологический центр (НКЦ), подведомственный Национальному разведывательному центру Испании, заявил, что Россия якобы вмешивалась в события в Каталонии в 2017 году, сообщают СМИ.

«(НКЦ) кажется доказанным наличие поддерживаемых российскими институтами активистов в медиа-освещении конфликта, произошедшем в связи с ситуацией, которая возникла в Каталонии в течение 2017 года», – приводит ТАСС текст доклада центра.

Каких-либо доказательств этих утверждений центр не приводит.

На прошлой неделе газета ВЗГЛЯД подробно писала об обвинениях внутренней разведки ФРГ в адрес России в том, что она якобы «способствует отделению Каталонии».

В ноябре 2017 года в Кремле отмечали, что никто так и не привел ни одного заслуживающего внимания аргумента в пользу якобы имевшего место «вмешательства» России в ситуацию вокруг Каталонии. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что партнерам в США и Европе, вероятно, больше нечем заняться, кроме как обвинениями в адрес России и российских СМИ во вмешательстве.

Более того, глава минобороны Испании Мария Долорес де Коспедаль также говорила, что испанское правительство не имеет данных о вмешательстве российских властей в ситуацию с Каталонией.

В конце сентября 2017 года испанское издание El Pais утверждало, что сторонникам независимости Каталонии якобы помогают российские хакеры. Однако в Мадриде эти сведения также опровергали.