Путин заявил о планах нарастить в России объемы жилищного строительства

Россия намерена существенно нарастить объемы жилищного строительства, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Намерены существенно нарастить объемы жилищного строительства и решить проблему доступности жилья, прежде всего, для семей со средним достатком, семей с детьми», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напомним, 7 мая Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», согласно которому среди прочего в указанный период должны быть реализованы меры по улучшению жилищных условий по меньшей мере 5 млн семей ежегодно.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, как в соответствии с указом Путина должны быть обеспечены доступность и комфорт жилья.