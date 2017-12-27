Российский болельщик из черного списка смог получить Fan ID

Во избежание массовых беспорядков на чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, в России действуют ограничения на посещение спортивных мероприятий для злостных нарушителей спокойствия; однако футбольные фанаты научились обходить черные списки и прокрадываться на стадионы, передает Reuters.

Так, 32-летний Павел Черкас, внесенный в черный список в прошлом году за то, что посещал матч в пьяном виде, подал заявку и получил паспорт болельщика уже после того, как запрет в отношении него вступил в силу, говорится в статье Reuters.

Авторы статьи направили запрос Министерству связи и массовых коммуникаций, курирующему программу Fan ID, о том, как болельщику из черного списка разрешили присутствовать на матчах ЧМ. После этого, говорится в статье, у Черкаса без объяснения причины отозвали паспорт болельщика. В ведомстве заявили, что удостоверение может быть аннулировано для обеспечения безопасности и общественного порядка, либо в случае нарушения порядка на спортивных мероприятиях в России или за рубежом.

В черный список болельщиков сейчас включены более 400 имен.

Reuters пишет, что российские власти «систематически не следят за соблюдением этого списка». «Я не говорю, что правительство поступает неправильно, вводя запрет для болельщиков. Но если они это делают, пусть делают это эффективно», – приводятся в статье слова Павла Черкаса.

При этом Reuters признает, что им не удалось найти других случаев, когда бы болельщики из черного списка получили Fan ID, а один из них признался, что подавал заявку на получение паспорта болельщика, но она была отклонена.

В то же время девять футбольных фанатов из черного списка, включая Черкаса, сообщили Reuters, что регулярно обходили запрет на посещение спортивных мероприятий. Последний такой случай, который им удалось обнаружить, произошел в прошлом месяце.

Напомним, фигурантам черного списка болельщиков в случае их выявления в местах проведения официальных спортивных соревнований грозит административная ответственность и наказание в виде административного штрафа в размере от 20 до 25 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

27 декабря 2017 года кабмин одобрил законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя.