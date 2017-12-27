Кабмин одобрил безвизовый въезд для болельщиков ЧМ-2018

Правительство одобрило законопроект об установлении периода для безвизового въезда зрителей чемпионата мира по футболу на территорию России по персонифицированной карте зрителя.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина, предлагается установить одинаковый период для безвизового въезда для обладателей карты зрителя как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

«Этот период будет начинаться за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчиваться в день проведения последнего матча чемпионата. Предлагается также дополнительно предоставить возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом в дополнительных поездах на основании документа, удостоверяющего личность, и карты аккредитации», – говорится в сообщении.

Сообщается также, что с учетом опыта проведения в этом году Кубка конфедераций были уточнены маршруты для комфортного и безопасного передвижения спортсменов и зрителей.

Правительство предложило одобрить закон и внести его на рассмотрение в Госдуму.

Напомним, ранее английских фанатов предупредили об опасности встречи с голодными русскими медведями.

The Guardian писала, что «армия российских хулиганов» якобы пригрозила британским фанатам «фестивалем насилия» на ЧМ-2018.