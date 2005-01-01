Опубликован официальный гимн ЧМ-2018

В Сети опубликован официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Песню под названием Live it Up исполнили актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи, передает RT.

Напомним, 9 марта американский певец гаитянского происхождения Джейсон Деруло представил официальный гимн ЧМ-2018, который он исполнит 14 июня на открытии турнира на стадионе «Лужники» перед матчем Россия – Саудовская Аравия.