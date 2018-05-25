Япония с сожалением поддержала решение Трампа по КНДР

В Токио с сожалением восприняли известие об отмене саммита между США и КНДР, но уважают и поддерживают такое решение президента Дональда Трампа, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Это вызывает сожаление, но я уважаю и поддерживаю решение президента Трампа», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо слова японского премьера.

Абэ также заявил, что на следующей неделе хотел бы провести телефонные переговоры с Трампом по сложившейся ситуации.

Ранее Трамп написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором заявил об отказе от встречи в Сингапуре. Он объяснил это враждебностью, проявленной Северной Кореей по отношению к США. При этом КНДР демонтировала ядерный полигон.

МИД Северной Кореи сделал заявление после того, как США отменили двусторонний саммит, Белый дом также объяснил отказ от встречи в Сингапуре.

Глава российского государства Владимир Путин, комментируя решение президента США Дональда Трампа отменить саммит с Северной Кореей, заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын сделал все, что предварительно обещал.