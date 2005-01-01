Гурцкая поддержала идею повышения возраста совершеннолетия

Заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая поддержала идею повысить возраст, с которого разрешается продажа лицу алкоголя и табака; по ее мнению, следует повысить и призывной возраст.

Гурцкая заявила, что «чем позже человек начинает употреблять алкоголь и табак, тем лучше», и «жесткий закон доказал свою эффективность», равно как и «ограничения на продажу винно-водочных изделий в ночное время», передает РИА «Новости».

«Поэтому считаю правильным сделать следующий шаг и повысить возраст, с которого можно продавать алкоголь», – пояснила она.

Кроме того, по мнению члена ОП, «сегодня, когда учебу в школе дети заканчивают в 18 лет», следует задуматься над повышением призывного возраста, чтобы «не забирать в армию со школьной скамьи».

Гурцкая отметила, что в Советском Союзе были периоды, когда юношей «призывали на службу в 19 лет или даже в 21 год».

Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, считает правильным повышение возраста совершеннолетия до 21 года; для граждан, младше этого возраста, должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а медицинские осмотры должен проводить педиатр.

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что период детства в перспективе будет продолжаться до 30 лет. С этим согласился лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, предложив считать молодостью возраст до 60 лет, а зрелостью – до 90 лет.