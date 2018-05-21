Глава Минздрава спрогнозировала продление детства до 30 лет

Глава Минздрава России Вероника Скворцова на всероссийской конференции партии «Единая Россия» заявила, что период детства в перспективе будет продолжаться до 30 лет.

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы – 16 лет, сейчас во всем мире – 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», – сказала Скворцова, передает ТАСС.

Министр отметила, что зрелый возраст будет увеличиваться в прямой зависимости от увеличение детства.

«Но если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет. Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития – удлинение периода детства и активного взрослого возраста», – подчеркнула она.

По ее словам, чтобы активное долголетие состоялось, «необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения».

В пятницу Путин утвердил новый состав кабмина, согласно которому министром здравоохранения назначена Вероника Скворцова, возглавлявшая ведомство в предыдущем составе кабмина.