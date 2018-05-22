Жириновский признал детьми граждан до 30 лет

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что граждане могут считаться детьми до 30 лет, а заодно предложил расширить рамки возрастных групп.

«Мы согласны с Минздравом, что граждан можно считать детьми до 30 лет. Более того, мы бы расширили рамки остальных возрастных групп. Молодостью должен быть период с 30 до 60 лет. До 90 лет – это зрелость. А старость только уже после», – заявил Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова на всероссийской конференции партии «Единая Россия» заявила, что период детства в перспективе будет продолжаться до 30 лет. По ее словам, чтобы активное долголетие состоялось, «необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения».