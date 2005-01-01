Украинский политик рассказал о решениях «тайного мирового правительства»

В мире функционирует тайное мировое правительство, назначающее лидеров стран и обеспечивающее стабильность мировой валюты, заявил основатель Социалистической партии Украины, экс-спикер Верховной рады Украины Александр Мороз.

По словам Мороза, экс-президент Украины Виктор Ющенко был «абсолютно зависим от Госдепа». «Этому можно посвятить отдельную встречу… Все дело в том, что Госдеп – тоже исполнитель. Есть мировое правительство», – передает слова Мороза УНИАН.

Мороз заявил, что это теневое правительство само назначает президентов. В составе правительства, утверждает он, находятся представители финансовой элиты Запада, в том числе представители Федеральной резервной системы.

По его мнению, речь идет также о семьях Рокфеллеров, Ротшильдов и Морганов, которые «решают самый важный вопрос: стабильность мировой валюты».

При этом, уверен экс-спикер Рады, теневое правительство вынуждено конкурировать с Россией и Китаем.

«Надо еще на колени поставить Россию и рубль, но поднимается китайский юань… Это очень непростое дело. И это их тревожит, правда. Поэтому в политике в отношении Украины они тоже делают большую ошибку», – заявил.

Мороз дважды был председателем Верховной рады Украины – с 1994 по 1998 годы при Леониде Кучме и с 2006 по 2007 годы при Викторе Ющенко.