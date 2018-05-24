Губернатор оценил стоимость проведения ПМЭФ в Петербурге

Проведение Международного экономического форума (ПМЭФ) обходится Петербургу очень недорого, заявил губернатор Георгий Полтавченко.

«Очень недорого», – передает РИА «Новости» ответил Полтавченко на вопрос, во сколько обходится городу проведение форума.

«Это выгодно, потому что это новые контакты, новые возможности, новые инвестиции в конечном итоге», – сказал он.



ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.