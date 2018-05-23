В Европарламенте Латвию сравнили с хорьком в курятнике из-за русского языка

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов сравнил латвийские власти, стремящиеся ограничить использование русского языка в вузах, с хорьком в курятнике.

«Часто хорек, забравшийся в курятник, не может остановиться: он продолжает грызть горло все новым и новых курам, хотя не может физически сожрать даже первую... Так и правящие националисты не могут остановить в изобретении все новых и новых видов мести по отношению к русским», – сказал Митрофанов, передает РИА «Новости».

По его словам, такие действия латвийских властей свидетельствуют о серьезной болезни внутри политической элиты.

«Ликвидации среднего русского образования им мало, последовали шаги по запрету русской агитации на выборах, телевещания на русском. А теперь еще и безумная идея о запрете обучения на русском в частных университетах. И это все за один год. Эта страна, ее элита непоправимо больна. И мы поможем внешнему миру об этом узнать. Надо вызывать санитаров!», – заключил депутат.

Ранее глава Министерства образования и науки Латвии Карлис Шадурскис предложил частным вузам установить ограничения, которые обязывают учебные заведения вести образовательные программы только на латышском или на одном из официальных языков ЕС.

Напомним, осенью 2017 года решение избавиться от русского языка в школах привело к митингам и протестам. Позднее сопредседатель партии «Русский союз Латвии» и спикер Штаба защиты русских школ Мирослав Митрофанов, сообщил, что защитников русских школ отлавливают на улицах и жестоко задерживают.