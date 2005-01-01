В окружении Абрамовича прокомментировали сообщения о новых требованиях властей Британии

Власти Британии не требовали у российского бизнесмена Романа Абрамовича объяснить происхождение капитала при сборе документов на продление инвестиционной визы.

«Не было никаких вопросов объяснить прохождение капитала. Никаких дополнительных требований. Обычный процесс продления, просто длиннее чем обычно», – передает РИА «Новости» слова источника в окружении предпринимателя.

Ранее британские СМИ сообщили, что российский бизнесмен Роман Абрамович должен будет объяснить происхождение своего состояния, чтобы власти Великобритании выдали ему новую инвесторскую визу.

У российского миллиардера Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему сразу не выдали. В окружении бизнесмена сообщили, что Абрамовичу не отказывали в выдаче инвестиционной визы, проблема лишь в затянувшейся процедуре продления.

Также сообщалось, что бизнесмен может отойти от управления английским футбольным клубом «Челси», делегировав свои полномочия подчиненным.