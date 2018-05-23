Франция выступила против санкций США в отношении торгующих с Ираном компаний

Париж считает нелегитимными санкции США против ряда европейских компаний, ведущих торговлю с Ираном, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ле Дриан заявил в эфире радиостанции «Франс интер», что Франция «полностью против этих решений», передает ТАСС.

«Мы должны защитить компании, которые торгуют с Ираном, защитить их инвестиции. Санкции против этих компаний не являются легитимными», – подчеркнул он.

Кроме того, Франция рассчитывает на диалог с Россией для сближения позиций по мировым проблемам. Он добавил, что «у Парижа есть и разногласия, и точки соприкосновения с Москвой».

Разногласия касаются, в частности, темы химического оружия и ситуации на Украине.

«Но Россия – великая страна, она может стать партнером. С ней нужно вести диалог, чтобы прийти к общим подходам, не забывая о разногласиях», – сказал министр.

Также Франция надеется получить разъяснения российской позиции по выводу иностранных войск из Сирии в ходе встречи президента России Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

«В Сирии есть много войск, в том числе американские, турецкие, иранские, российские, есть совсем немного французских войск», – отметил глава французского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, «Россия не заинтересована в обострении ситуации», и у Парижа и Москвы «совпадающие позиции в вопросах борьбы против терроризма».

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз должен сделать все для защиты своих компаний от американских санкций.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.