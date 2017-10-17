Обращавшуюся к Путину с жалобой на врачей девушку похоронят в родном городе

Скончавшаяся от рака жительница Апатитов Дарья Старикова, которая ранее обращалась к президенту Владимиру Путину с жалобой на халатность врачей, будет похоронена на родине, сообщил глава администрации Апатитов Николай Бова.

Похороны оплатит компания «Фосагро». Дочь Стариковой будет получать пенсию по потере кормильца и «все нобходимые в этом случае выплаты», передает слова Бовы РИА «Новости».

В пресс-службе правительства Мурманской области добавили, что муниципалитет, власти региона и градообразующее предприятие совместно работают над оказанием помощи семье Дарьи Стариковой.

Во вторник стало известно, что Старикова, которая в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на проблемы с медициной в Апатитах, умерла в одной из клиник Москвы.

В ходе прямой линии в июне 2017 года женщина рассказала, что у нее появились боли в спине, но врачи поставили неверный диагноз. Лишь после долгого лечения выяснилось, что она больна раком, а время на лечение было упущено. Старикова была признана потерпевшей по делу о халатности врачей.

Отмечалось, что после обращения онкобольной Стариковой к Путину в Апатитах улучшилась ситуация с медициной.