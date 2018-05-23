В Раде предложили переговорами решать проблемы российских журналистов

Проблемы российских и украинских журналистов необходимо решать в рамках двусторонних переговоров, заявил внештатный советник президента Украины, замглавы комитета по энергетике Верховной рады Александр Домбровский.

«Сегодня информация становится элементом гибридной войны. И провести грань, где война, а где не война, где линии фронта, а где нет, наверное, очень и очень тяжело. Поэтому нужно встречаться, нужно вести переговоры. И, я думаю, что аналогичные проблемы есть и с российской стороны у украинских журналистов. Наши журналисты попадают в аналогичные ситуации в России и страдают очень жестко», – передает РИА «Новости» слова Домбровского, прокомментировавшего ситуацию с руководителем РИА «Новости Украина» Кириллом Вышинским.

При этом конкретных примеров проблем, которые испытывали бы украинские журналисты в России, он привести не смог.

«Моя историческая позиция была такая, что за стол переговоров нужно садиться. Разница только в цене. Чем позже, чем дальше, тем дороже – в широком понимании этого слова», – сказал он.

Напомним, глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан на прошлой неделе во вторник после того, как силовики СБУ ворвались в киевский офис редакции и устроили там обыск. СБУ предъявила Вышинскому обвинение в госизмене. Затем суд в Херсоне арестовал журналиста на два месяца. Россия потребовала незамедлительно освободить Вышинского, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.

Позже МИД Украины заявил, что Киев готов рассмотреть все варианты освобождения из российской тюрьмы украинца Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.