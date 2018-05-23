США отреагировали на объявление дипломатов в Венесуэле персонами нон грата

Глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отвергла обвинения Венесуэлы в адрес американских дипломатов в участии в военном заговоре.

Науэрт заявила, что США «полностью отвергают ложные утверждения режима Мадуро», передает ТАСС.

Один из дипломатов – временный поверенный в делах США Тодд Робинсон – заявил, что Венесуэла «нуждается в изменениях». 22 мая он посетил штат Мерида, заявив, что эта его поездка будет не последней, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил Робинсона персоной нон грата. Науэрт сообщила, что Каракас решил объявить персоной нон грата и замглавы миссии Брайана Наранджоу