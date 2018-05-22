Помпео заявил о легкости выполнения требований США к Ирану

Требования США к Ирану «легко выполнить», заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Накануне в программной речи он озвучил 12 требований США к Ирану. В частности, Вашингтон потребовал от Тегерана вывести силы с территории Сирии, передает РИА «Новости».

Кроме того, Помпео выступил с требованием к народу Ирана сменить руководство страны.

Во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заверила, что США не стремятся к смене правительства в Иране: «Думаю, он (Помпео) говорит о том, что это остается за народом Ирана… Наша политика – это не смена режимов». При этом она заявила, что власти Ирана нарушают права человека, а иранский народ все сильнее разочаровывается в правительстве.

В Иране пообещали дать по зубам госсекретарю США.

Москва резко раскритиковала требования США к Ирану.