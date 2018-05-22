Постпред России при МАГАТЭ резко раскритиковал требования госсекретаря США к Ирану

Требования Вашингтона к Ирану, озвученные госсекретарем США Майклом Помпео, являются нонсенсом, так как на их основе невозможно договариваться, заявил в ходе видеомоста из Вены постпред России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов.

«Это нонсенс, на такой основе договориться ни о чем нельзя», – передает ТАСС слова Ульянова.

«Мне кажется, этому (выходу США из соглашения по иранскому атому - прим. ВЗГЛЯД) есть несколько объяснений. И во-первых, это некомпетентность, полное непонимание сделки», – заявил Ульянов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выступил с требованием к народу Ирана сменить руководство страны.

Внешнеполитическое ведомство исламской республики пригрозило Вашингтону «судебным преследованием» в ответ на ультиматум Помпео о продолжении давления, если иранский народ «не сделает выбор» относительно руководства страны.

Заместитель командующего корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) в Тегеране Исмаил Кусери, комментируя угрозы США ужесточить санкции, заявил, что иранский народ в ответ «даст по зубам» госсекретарю США.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.