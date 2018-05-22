Актер из «Игры престолов» рассказал, почему Голливуд делает так много «клюквы» о русских

Актер Юрий Колокольников, сыгравший одичалого в сериале «Игра престолов», рассказал Юрию Дудю о том, почему в американских фильмах столько нелепых стереотипов о русских.

Журналист Юрий Дудь опубликовал новое интервью в рамках авторского шоу с актером Юрием Колокольниковым. Видео размещено на YouTube-канале «вДудь». Согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать ролик из-за нецензурной лексики.

Журналист спросил Колокольникова, сыгравшего магнара теннов Стира в сериале «Игра престолов», почему в голливудских фильмах о русских так много «лажи и стереотипов». В качестве иллюстрации Дудь привел фильм «Красный воробей», где балерина, станцевав «Лебединое озеро», надевает ушанку, и едет домой в хрущевку. Там она моется в обшарпанной ванной, в которой отваливается кафельная плитка.

«Они (представители американской киноиндустрии) работают на широкую аудиторию, у них прокат во всем мире. В других странах никто не обратит на это внимания. У американцев нет смысловых связей, они это не понимают. Для нас – это клюква. Вопрос в том, что это зависит от подключения продюсера к конкретной теме. Если он не дурак, он позовет кого-то, у кого есть правда», – ответил Колокольников, напомнив, что представители съемочной группы стали допускать меньше подобных нелепых стереотипов, работая с русскими актерами.

Ранее актер Константин Хабенский рассказал Дудю о смертельной болезни своей супруги Анастасии и предостерег людей от обращения к народным целителям.