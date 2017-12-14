Хабенский рассказал о смерти жены и предостерег от услуг «народных целителей»

Известный актер Константин Хабенский рассказал о смертельной болезни своей супруги Анастасии и предостерег людей от обращения к народным целителям.

«Обратиться к людям, которые занимаются этим профессионально. Не к знахарям. В фондах этим занимаются профессионально. Нужно сразу обратиться, чтобы не навредить ни себе, ни тому человеку, который заболел», – заявил Хабенский в интервью Юрию Дудю. Видео размещено на YouTube-канале «вДудь».

По словам актера, целители занимаются «лечением» рака ради прибыли. «Эти ребята, знахари... Они имеют колоссальный талант заговаривать тебя. Наперсточники, которые на этом стригут такие деньжища», – отметил он.

Хабенский рассказал, что через знахаря, к которому обратилась его семья, «прошел» актер Александр Абдулов. Народный лекарь живет в киргизском Бишкеке, Хабенский привез его в Москву. По мнению актера, это стало ошибкой.

Хабенский поведал, что диагноз его жены, умершей от рака, стал известен поздно. Врачи считали, что симптомы вызваны беременностью супруги артиста. Он сообщил, что смертельную болезнь обнаружили в день, когда родился его сын Иван – 25 сентября 2007 года.

Актер добавил, что справиться с ситуацией ему помогли близкие люди и друзья. «Я не ожидал, что у меня так много действительно настоящих друзей. Ситуация эта проявила людей очень правильно. Мне очень много помогли. Помогли и отошли в сторону», – сказал Хабенский.

В 2008 году, после смерти супруги, Константин Хабенский создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.