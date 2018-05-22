Производство автомобилей в апреле в России резко выросло

В апреле 2018 года производство легковых автомобилей в России выросло на 21,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, составив 140 тыс., следует из материалов Росстата.

Как передает РИА «Новости», при этом по отношению к марту 2018 года производство легковых автомобилей в апреле показало рост на 6%.

Грузовых автомобилей в апреле 2018 года стали производить на 6,8% в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2017 года этот показатель составил 14,5 тыс. Производство автобусов в России за год возросло на 8,9% и составило в апреле 2018 года 2,4 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта выросло на 19,6% – до 31,6 тыс. единиц.

Напомним, по данным Росстата в 2017 году производство легковых автомобилей по сравнению с 2016 годом в России выросло на 21% (до 1,4 млн штук).

В 2016 году производство легковых автомобилей снизилось на 7,4% относительно 2015 года. При этом рост производства в декабре 2016 года относительно декабря 2015 года составил 11,3%, а относительно ноября производство упало на 12,9%.