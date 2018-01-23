Производство легковушек в России за год выросло на 21%

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, в России на 21% (до 1,4 млн штук) выросло производство легковых автомобилей по сравнению с 2016 годом, следует из данных Росстата.

Отмечается, что в прошлом году в России произвели 162 тыс. грузовиков, это на 18,2% больше, чем в 2016 году. Автобусов произвели 26,8 тыс. штук, что больше показателя 2016 года на 3,9%, передает «Интерфакс».

В декабре 2017 года производство легковых автомобилей выросло на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, но по сравнению с ноябрем 2017-го снизилось на 19,2%.

Грузовых машин в декабре произвели на 32,1% больше по сравнению с последним месяцем 2016 года и на 8,5% больше, чем в ноябре 2017-го.

Выпуск автобусов в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократился на 7,8% и вырос на 46,9% по отношению к ноябрю 2017-го.

Напмоним, по данным Росстата в IV квартале 2017 года промышленное производство в России упало на 1,7% впервые с IV квартала 2015 года.