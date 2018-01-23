Квартальное промпроизводство в России упало впервые с 2015 года

В IV квартале 2017 года промышленное производство в России упало на 1,7% впервые с IV квартала 2015 года, следует из данных Росстата.

По данным Росстата, до IV квартала прошлого года промышленность в годовом выражении росла на протяжении семи кварталов подряд – начиная с I квартала 2016 года, передает РИА «Новости».

В целом в 2017 году рост промпроизводства составил 1%, при этом в МЭР прогнозировали более оптимистичный показатель в 2% (на 2018-2020 годы прогноз ведомства был улучшен до 2,5% с 2,1% в год).

В декабре снижение промпроизводства замедлилось до 1,5% с 3,6% в ноябре. С исключением сезонного и календарного факторов в декабре промпроизводство выросло на 0,4% после спада на 1,4% месяцем ранее. Минпромторг объяснял резкий спад промпроизводства в ноябре эффектом высокой базы, сделкой ОПЕК+ и теплой погодой.

В III квартале 2017 года рост ромпроизводства в России составлял 1,4%, во II – 3,8%, в I – 0,1%.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, рекордный за восемь лет спад промышленности в ноябре породил пессимистические настроения относительно будущего российской экономики.