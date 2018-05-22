Песков уклонился от ответа на вопрос о возможном назначении Шувалова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сведения о возможном назначении бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова главой Внешэкономбанка.

«Мы никогда не обсуждаем кадровые темы, не будем это делать и на этот раз», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, Игорь Шувалов не вошел в новый состав российского правительства. СМИ сообщили, что он может быть на этой неделе назначен главой Внешэкономбанка.