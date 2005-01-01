Россотрудничество решило пересмотреть формат работы на Украине

Россотрудничество рассматривает возможность изменения формата работы на Украине в связи с инцидентами в Киеве, заявила глава агентства Элеонора Митрофанова.

«Мы будем, я думаю, пересматривать форматы работы на Украине, потому что я не считаю, что нужно идти на какие-то героические жертвы там, чтобы держать флаг», – передает ТАСС слова Митрофановой, уточнившей, что об окончании работы речи не идет.

По ее словам, арест главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского – это «чудовищное преступление», и Киев совершает подобные действия уже не в первый раз.

Глава Россотрудничества напомнила, что агентство также сталкивается с серьезными трудностями в работе на территории страны.

«Когда нападали на наш центр, вокруг, в стороночке, стояли сотрудники правоохранительных органов, наблюдая за всем этим», – отметила она.

Напомним, 15 мая силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. Был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

Суд в Херсоне на два месяца арестовал главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Москва потребовала незамедлительно его освободить, призывая зарубежные страны обратить внимание на царящий в этой стране беспредел.

Между тем Митрофанова также сообщила о намерении провести расширение сети представительств агентства за рубежом.



«Могу сказать, что на сегодняшний день Россотрудничество работает в 81 стране мира, у нас 98 представительств, огромное хозяйство, в 62 странах 75 полноценных домов... Поскольку есть серьезные пожелания и намерения, на следующий период мы запланировали расширение еще сети», – передает РИА «Новости» слова руководителя Россотрудничества.



Она отметила, что в Бразилии работают два представителя в посольстве и генконсульстве, но полноценной работы там нет, в Китае необходимо реструктурировать работу представительства, а с ЮАР нет межправительственного соглашения по этому вопросу.



«Есть определенные зоны, где нужно решительно расширяться, и одно из направлений – сделать представительства региональными», – сказала Митрофанова.