Шарий проследил эволюцию лжи о Крымском мосте на украинском телеканале

Украинский блогер Анатолий Шарий сравнил новые сюжеты украинских телеканалов про Крымский мост со старыми, выявив в них множество противоречий и нестыковок.

Шарий обратил внимание на сюжеты телеканала ТСН, который является одним из главных рупоров украинского правительства. Блогер продемонстрировал отрывки из программ канала, по которым видно, что журналисты за несколько лет практически полностью поменяли свою позицию по освещению строительства переправы. Видео Шарий опубликовал на своем YouTube-канале.

В последнем сюжете на тему Крымского моста ведущая ТСН заявила, что «весь мир» якобы смеется над российской переправой, которая построена «вопреки международному праву и предупреждениям экспертов».

Она также заявляет, что мост «угрожает всему живому», и мешает плавать рыбам, дельфинам и даже планктону. По ее словам, «встревожены и моряки», так как переправа «слишком низкая». Кроме того, на ТСН, как и на многих других каналах, отмечается, что мост хотели построить Адольф Гитлер и Николай II. Ведущая также заявила, что построенная переправа вообще «может рухнуть» из-за трудных погодных условий.

Шарий обратил внимание на то, что один из прошлых сюжетов ТСН был посвящен проектам строительства моста через Керченский пролив, который собиралась возвести Украина. Сообщалось, что украинское правительство вкладывало деньги в разработку проектов моста. Один из проектов, как утверждали журналисты, был практически «один в один» с российским. При этом эксперт в эфире телеканала заявлял, что проект реализовать можно.

В одном из более поздних сюжетах ТСН говорилось, что российский мост «никто не хочет строить». Об угрозах «всему живому» и опасности обрушения журналисты тогда не упоминали. Впрочем, в одном из сюжетов телеканала заявлялось, что моста вообще не будет, и говорилось про «похороны» переправы.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Крымский мост понадобится, когда «Россия будет покидать полуостров». В Москве назвали заявления украинских властей по поводу открытия Крымского моста актом отчаяния.

Напомним, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста, а в среду открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.