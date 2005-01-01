Медведь «помог» отыскать заблудившихся в тайге россиян

В тайге в Кемеровской области заблудились двое молодых людей, спаслись они благодаря встрече с медведем, сообщили в МВД по региону.

15-летний подросток вместе с 20-летним другом заблудились в воскресенье. Днем они отправились в лес собирать черемшу, но к вечеру поняли, что не могут найти дорогу обратно. Мобильная связь не работала. Спасаясь от медведя, они забрались на дерево, где телефон поймал сигнал. Подросток дозвонился до родителей, говорится в сообщении на сайте управления МВД по региону.

Весь личный состав полиции был поднят по тревоге, к поискам привлекли местных охотников и волонтеров. Молодые люди не смогли назвать место, где находятся, поисковая операция осложнилась обширностью области. Больше выйти с ними на связь не удавалось.

Правоохранители разбили территорию на условные квадраты и стали прочесывать лес, регулярно находя следы от медвежьих лап.

Всю ночь несколько десятков человек искали молодых людей. Около 8.00 (4.00 мск) пропавшим удалось выйти из чащи в районе деревни Андреевка. Они не пострадали: ночью грелись у костра, питались черемшой, спали по очереди.

Правоохранители доставили молодых людей в Березовский и передали родственникам. Мать подростка только от полицейских узнала, что ее сын отсутствовал. Родители поблагодарили сотрудников полиции за слаженную и оперативную работу.