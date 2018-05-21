Дамаск окончательно освободили от террористов

Сирийская армия зачистила Ярмук - последний оплот «Исламского государства*» на юге Дамаска, столица страны освобождена от боевиков, заявил сирийский военный источник.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство САНА сообщает, что речь идет о районе Хаджр-эль-Асвад на юге Дамаска, над которым сирийские войска установили контроль, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что армия САР освободила от террористов лагерь палестинских беженцев «Ярмук» к югу от Дамаска.

15 мая сообщалось, что в сирийском городе Ярмук под Дамаском завершается операция по уничтожению боевиков ИГ*.