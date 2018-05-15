Сирийские бойцы показали уничтожение гнезда ИГ

В сирийском городе Ярмук под Дамаском завершается операция по уничтожению боевиков террористической организации «Исламское государство*», бойцы сирийской правительственной армии рассказывают о методах уничтожения джихадистов.

Сирийские разведчики следят за группами террористов с помощью БПЛА. «Беспилотник-самолет стал солдатом, сражающимся вместе с нами против терроризма. С помощью коптеров мы не только проводим разведку. Мы можем направлять движение танков и наших солдат к позициям боевиков», – рассказал телеканалу «Звезда» боец армии САР Исам Аззир.

Бои за Ярмук подходят к концу, однако террористы сопротивляются ожесточеннее по мере уменьшения численности группировки. По словам командира штурмового батальона Фади Махмуда, сирийской армии удается освобождать несколько зданий ежедневно.

«Каждый день нам удается освобождать от террористов несколько зданий после проведения ночных или дневных атак. Сегодня захватили одного из лидеров боевиков. Мы перекрыли им все пути. Скоро их гнездо здесь будет уничтожено», – отметил Махмуд.

Жительница города Айн-Терма Абия Асвад рассказала, что с квартирами мирных сирийцев делают террористы. «Мы, конечно, и до войны богачами не были. Но было все, что нужно для жизни. А теперь посмотрите: просто голая бетонная коробка осталась», – посетовала женщина.

Она выразила благодарность сирийской и российской армиям за освобождение города. «Жизнь теперь начинается заново. Но, надеюсь, в первое время нам помогут», – сказала Асвад.

На центральной площади Айн-Термы выстраиваются очереди – сотрудники Центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарные наборы. В коробках для жителей находятся крупы, чай, сахар, консервы. Журналисты сообщают о 10 тоннах продуктов, привезенных в город.

Местные жители также обращаются за помощью к российским врачам. При помощи Красного Полумесяца горожан их кладут на обследование в больницы Дамаска.

«Сегодня к нам обратилось более 60 человек, из которых более половины – дети. Основная патология среди взрослых – заболевания сердечно-сосудистой и костно-мышечной системы, сахарный диабет. Среди детей – вирусные инфекции, заболевания кишечно-желудночного тракта», – рассказал заместитель начальника отделения медицинского обеспечения ЦПВС Дамаска Алексей Конарев.

Ранее сообщалось, что власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук южнее Дамаска. Военная полиция России патрулирует южные кварталы Дамаска, освобожденные от боевиков.

Напомним, жители освобожденных от боевиков населенных пунктов настаивают на том, чтобы охрану несла исключительно российская военная полиция. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт.