Российская военная полиция начала патрулировать южные кварталы Дамаска

Военная полиция России патрулирует южные кварталы Дамаска, освобожденные от боевиков.

Российские пешие и моторизированные патрули работают в районах Бейт – Сахм, Сиди – Микдат, Баббила и Ялда, установлены наблюдательные посты. Дежурство ведется круглосуточно, передает РИА «Новости».

В мае район покинуло более 3,2 тыс. боевиков и свыше 5 тыс. членов их семей.

Террористическая организация «Исламское государство*» контролирует небольшую территорию в южных кварталов Дамаска.

Власти Сирии восстановили контроль над восточными кварталами района Ярмук южнее Дамаска.

Напомним, жители освобожденных от боевиков населенных пунктов настаивают на том, чтобы охрану несла исключительно российская военная полиция. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт.