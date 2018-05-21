Сирийская армия освободила лагерь палестинских беженцев «Ярмук»

Армия САР освободила от террористов лагерь палестинских беженцев «Ярмук» к югу от Дамаска, сообщил источник в силах безопасности.

«Сирийская армия освободила лагерь «Ярмук» к югу от Дамаска и водрузила в нем сирийский флаг», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, 15 мая сообщалось, что в сирийском городе Ярмук под Дамаском завершается операция по уничтожению боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», бойцы сирийской правительственной армии рассказали о методах уничтожения джихадистов.