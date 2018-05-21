Российские военные раскрыли суть претензий к США по соблюдению ДРСМД

Начальник управления Министерства обороны по контролю за выполнением договоров (национального Центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков уточнил суть российских претензий к США по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По данным российских военных, США в обход Договора о РСМД разрабатывают и проводят летные испытания баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5000 км, объясняя создание новых ракетных средств тем, что они якобы являются «не более чем ракетами-мишенями» для испытаний американской системы ПРО, сообщил Рыжков в интервью изданию «Красная звезда».

При этом для отработки элементов системы ПРО Соединенные Штаты используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, включая Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2 и MRBM, уточнил представитель Минобороны.

«Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода Договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором», – подчеркнгул Рыжков.

Еще одна претензия к американской стороне относительно соблюдения Договора о РСМД связана «с развертыванием на базах ПРО США в Европе пусковых установок, идентичных пусковым установкам Мк-41, применяемым ВМС США для пусков крылатых ракет средней дальности».

Так, на базе ПРО США в Румынии, вопреки Договору о РСМД, уже размещены, а в Польше планируются к размещению универсальные пусковые установки, испытанные для запуска крылатых ракет средней дальности типа BGM-109 «Томагавк».

Кроме того, в 2012-2013 годах Соединенные Штаты проводили испытания наземной пусковой установки типа Мк-41 авиационной крылатой ракеты AGM-158В (JASSM-ER), имеющей дальность стрельбы 1000 км.

Более того, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект об обороне, который содержит программу по разработке новой крылатой ракеты, нарушающей РСМД.

В Минобороны предупредили, что предпринимаемые Вашингтоном попытки развала Договора о РСМД могут обернуться серьезными последствиями, создав крайне нестабильную военно-политическую обстановку на европейском континенте в связи с возвратом ситуации, когда ядерные ракеты смогут достигать своих целей за пять-семь минут.

Ранее стало известно о подготовке США к расторжению договора РСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об угрозе разрыва важнейшего договора между Россией и США.

Между тем, Россия подозревает США в нарушении сразу нескольких пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которые Вашингтон стремится утаить.