Кадыров призвал не переводить стрелки на ИГ в деле о нападении на храм в Грозном

Террористическая группировка «Исламское государство*» торжествует, когда ей приписывают совершение новых преступлений, однако при расследовании атаки на православный храм в Грозном нельзя переводить стрелки на ИГ*, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Переводить стрелки на ИГ* означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается», – написал Кадыров в Telegram.

Он не исключил причастности террористов к совершению нападения, однако со ссылкой на оперативную информацию отметил, что «ветер дует» с другой стороны.

Ранее в воскресенье Telegram-канал Directorate 4 сообщил, что «Исламское государство*» взяло на себя ответственность за нападение на православный храм в Грозном. Кадыров до этого заявлял, что приказ о нападении на церковь могли дать из одной из западных стран.

В субботу в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Погибли двое полицейских, еще двое ранены. Также погиб один прихожанин. Четверо нападавших уничтожены. В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».