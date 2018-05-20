Установлена личность погибшего в Грозном прихожанина

Личность прихожанина, который погиб во время нападения на церковь в Грозном, установлена, он приехал из Узбекистана, чтобы найти родственников, сообщил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

«Это Артемий, он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников», – передает его слова РИА «Новости».

Архиепископ отметил, что родных у Артемия нет, поэтому епархия сама займется его похоронами.

Также епархия окажет финансовую и медикаментозную помощь раненым, которые находятся в больнице.

Между тем, следствие установило личности боевиков, напавших вчера на церковь в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.

Всем нападавшим было по 18-19 лет. Трое родились в Чечне, причем двое были братьями-близнецами. Еще один преступник из Ингушетии. Все они учились в Медицинском колледже, в Грозном. В домах их родственников в Чечне и в Ингушетии прошли обыски.

В субботу в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Глава Чечни Рамзан Кадыров лично руководил спецоперацией по ликвидации боевиков. В результате нападения убиты двое полицейских, еще двое ранены, также погиб один гражданский.

В РПЦ назвали атаку «очередной попыткой псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман».