В Москве выпало 80% месячной нормы осадков за три дня

В период с 18 по 20 мая в Москве, по предварительной оценке, выпало около 40 миллиметров осадков – почти 80% месячной нормы, сообщили в столичном метеобюро.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что нормой мая является 51 миллиметр осадков.

Ранее в воскресенье главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве и области начнет улучшаться.