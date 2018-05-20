Синоптики сказали, когда в Москву вернется тепло

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что погода в Москве и области начнет улучшаться.

По ее словам, потепление произойдет на следующей неделе. В понедельник, 21 мая, прекратятся дожди, а после этого температура воздуха постепенно повысится до 20-22 градусов.

«Таким образом, суббота и воскресенье будут самыми холодными», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на воскресенье, 20 мая.