Рейтинг президента Литвы резко упал из-за скандальной переписки

После появления в СМИ информации о переписке президента Литвы Дали Грибаускайте с экс-главой Движения либералов Элигиюсом Масюлисом, которого подозревают в коррупции, рейтинг главы государства резко снизился, следует из опроса компании Vilmorus.

В мае президента страны положительно оценили 55,7% жителей Литвы, отрицательно – 27,5%, хотя еще в апреле цифры были иными – 66,5% и 18,5% соответственно. Службе президента в мае доверяют 49% респондентов, что на 9,1% меньше, чем в апреле, сообщает Delfi.

Директор Vilmorus Владас Гайдис заявил, что рейтинг президента упал исключительно из-за скандальной переписки.

В то же время жители Литвы по-прежнему считают, что президент наилучшим образом представляет их интересы, однако количество таких людей тоже значительно сократилось – с 20,3% в апреле до 14,8% в мае.

Напомним, в мае издание Lietuvos rytas опубликовало скандальную электронную переписку между Грибаускайте и Масюлисом, который прежде был влиятельным политиком, но попал под следствие. В переписке Грибаускайте нелестно высказывается обо многих своих коллегах.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.