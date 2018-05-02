ДНР отчиталась об ответном ударе на обстрел ВСУ мирных жителей

Военнослужащие Донецкой народной республики подавили огневые точки украинских военных, открывших огонь по домам мирных жителей поселка Верхнеторецкое.

Во вторник, 1 мая, украинские боевики из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины нанесли удар по домам мирных жителей поселка Верхнеторецкое. В результате, осколочные ранения получили муж и жена, они доставлены в городскую больницу Горловки.

Военнослужащие ДНР в ответ подавили огневые точки украинских войск из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения, говорится в сообщении ВС ДНР.

Украинские силовики продолжают обстрелы республик Донбасса, в том числе, по данным ДНР, в рамках учебных стрельб в участием инструкторов НАТО. В конце апреля в результате обстрела Докучаевска украинскими силовиками погибли два мирных жителя, сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.