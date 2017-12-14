Пашинян назвал «неизбежный» итог массовых волнений

Лидер оппозиционного движения Армении, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян призвал своих сторонников избегать насилия и не препятствовать работе аэропорта Звартноц – по его мнению, ситуация «не может не завершиться победой» протестующих.

«Никаких столкновений, никакой агрессии. Все мы понимаем, что этот процесс не может не завершиться де-юре победой. Все наши действия должны носить исключительно мирный характер», – сказал он, передает «Интерфакс».

Кроме того, Пашинян на своей странице в Facebook призвал не препятствовать работе аэропорта Звартноц и в 14.00 по местному времени (13.00 мск) открыть дороги, ведущие к воздушной гавани.

Он отметил, что акции по блокировке дорог в среду были беспрецедентными. Пашинян пообещал подвести итоги акций протеста 2 мая на митинге в Ереване в 18.00 мск, передает РИА «Новости».

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В среду утром несколько сотен студентов перекрыли центральные улицы Еревана, в частности Гераци, Абовян, Чаренц и прилегающие перекрестки, из-за того что парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Также демонстранты заблокировали дорогу в ереванский аэропорт Звартноц, автомагистрали Юг – Север и Арарат – Ереван.

Кроме того, сторонники армянской оппозиции ворвались в здания мэрий Гюмри и Маралика, потребовав от руководителей администраций городов примкнуть к оппозиции.