«Грузинский легион» заподозрили в краже для Саакашвили оружия у ВСУ

В ВСУ проводят расследование по факту хищения оружия и боеприпасов в одном из подразделений во время увольнения военнослужащих «Грузинского легиона», сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

Марочко уточнил, что новый скандал разгорелся в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ во время увольнения 46 военнослужащих 25-го батальона «Грузинский легион» в феврале, передает «Луганский информационный центр».

«По предварительным данным, уже сейчас ущерб, нанесенный бригаде, насчитывает 75 единиц оружия, в том числе 15 гранатометов», – уточнил Марочко.

По его словам, оружие собиралось в отдельных схронах для продажи криминальным группировкам Украины, участвующим в акциях под руководством экс-губернатора Одесской области, а ныне лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.

Марочко уточнил, что расследование проводится штабом оперативного командования «Восток» – объединением сухопутных войск ВСУ.

Он добавил, что в рамках расследования 16 мая в 54-ю бригаду ВСУ прибыл командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года представители «Грузинского национального легиона» покинули вооруженные силы Украины, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже.

В конце апреля сообщалось, что среди бывших офицеров грузинской армии, которые воюют на стороне Киева в Донбассе, в «Грузинском легионе» с 2014 года, произошел раскол, в частности, командование подразделение обвинило «неких волонтеров» в незаконном сборе средств.