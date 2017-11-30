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Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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Каковы шансы наладить отношения между Россией и США в 2018 году

В уходящем году - впервые после Крыма - смогли встретиться начальники Генштаба США и РФ Джозеф Данфорд и Валерий ГерасимовФото: Роман Исмайлов/АЗЕРТАДЖ/ТАСС
Противостояние Москвы и Вашингтона стало для всего мира одной из главных особенностей 2017 года. Россия и США обменивались и нелицеприятной риторикой, и взаимными ограничительными мерами. Как будет развиваться этот сюжет в 2018-м и по каким направлениям у сторон все-таки есть шансы договориться? Подробности...
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Российской науке в прошедшем году было чем гордиться

Эксперимент с таксой нельзя назвать наиболее значимым, но наиболее скандальным он точно сталФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Для российских ученых 2017 год оказался урожайным на интеллектуальные прорывы. Тут и перспективные исследования в области лечения рака, и создание самого мощного в мире квантового компьютера, и причастность к главному открытию года. По большому счету россияне должны были быть в числе нобелевских лауреатов, но в дело, судя по всему, опять вмешалась политика. Подробности...
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«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии

Иностранные наемники решили выйти из подчинения ВСУ со скандаломФото: facebook.com/GeorgianNationalLegion
Представители «Грузинского национального легиона» покинули Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже. Каковы реальные причины демарша, как он повлияет на репутацию ВСУ и попытается ли главный грузинский украинец Михаил Саакашвили использовать соотечественников в своих политических целях? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Восемь важнейших событий, которые ждут Россию в 2018 году

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В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям можно назвать ряд запланированных на 2018 год перемен, в непременном осуществлении которых едва ли усомнится кто-либо из российских экспертов и обывателей. Подробности...
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          «Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии

          Иностранные наемники решили выйти из подчинения ВСУ со скандалом   6 января 2018, 18:30
          Фото: facebook.com/GeorgianNationalLegion
          Текст: Виктория Федотова

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          Представители «Грузинского национального легиона» покинули Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже. Каковы реальные причины демарша, как он повлияет на репутацию ВСУ и попытается ли главный грузинский украинец Михаил Саакашвили использовать соотечественников в своих политических целях?

          О намерении выйти из состава ВСУ представители «Грузинского национального легиона» заявили на странице в Facebook. По их словам, ближайшее время будут раскрыты подробности секретной спецоперации 16 декабря, из-за которой раненные военные подверглись жесткому прессингу со стороны представителей ВСУ:

          «20 декабря 2017 года «Грузинский легион» полным составом покинул 54 бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. Сегодня проблема состоит в том, что командир 54 бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского Легиона, которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближенных. Представители ВСУ и бывшие союзники из «Грузинского легиона» систематически звонят в госпиталь раненым бойцам «Грузинского легиона», угрожая тяжело раненым отказом в лечении и депортацией, в случае разглашения ими незаконного приказа операции 16 декабря 2017 года».

          В сообщении сказано, что командир Майстренко и капитан Холмовский назвали «Грузинский национальный легион» «раковой опухолью», а украинские военные отняли у бойцов легиона всю амуницию и личные вещи, собранные за четыре года АТО волонтерами. Представители легиона сообщили, что ближайшее время обнародуют секретную информацию о ходе операции 16 декабря. Возможно, речь идет об обстреле восьми домостроений и здания детской больницы, которые пострадали в результате артударов ВСУ в Донецке и Докучаевске.

          В комментариях к посту украинцы оставили более двухсот оскорбительных сообщений, называя иностранцев дезертирами, трусами и сторонниками Порошенко и Москвы.

          «Бесславные ублюдки» ВСУ

          «Грузинский национальный легион» представлял собой небольшую диверсионно-разведывательную группу численностью до 20 человек. Помимо граждан Грузии туда входили и другие иностранные военные из Франции, Италии и Швейцарии. Активную поддержку подразделения оказывал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. В 2014 году он призвал грузинских бойцов, воевавших в Южной Осетиии, Абхазии, объединиться против ополченцев из ДНР и ЛНР. В итоге «Грузинский легион» стал первым подразделением из иностранцев, вошедших в состав 54-й механизированной бригады ВСУ спустя два года после формирования.

          «Грузинский легион» обвиняли в том, что в 2014 году во время беспорядков в Киеве его будущие бойцы расстреляли 80 демонстрантов и сотрудников «Беркут», спровоцировав новую волну беспорядков.

          Журналист итальянской газеты Il Giornale выяснил, что часть бойцов состояла в тайной службе безопасности бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а его военный советник Мамука Мамулашвили впоследствии возглавил группировку «Грузинский легион». Помимо этого подготовкой грузинский бойцов занимались американские специалисты. Никаких серьезных побед за все время войны за подразделением не значится.

          В феврале 2016 года «Грузинский легион» стал частью 25-го мотопехотного батальона «Киевская Русь», который тоже может быть расформирован. Об этом накануне заявил один из бойцов батальона, Анатолий Адамовский:

          «Все знают, что попытки уничтожить «Киевскую Русь» как отдельное подразделение, инициируются Генштабом. Уверен что в данной ситуации комбригу дана отмашка сверху».

          В конце декабря 2017 года ряды «Грузинского легиона» на Светлодарской дуге понесли серьезные потери. Восемь бойцов были ранены и контужены, сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии на Украине Бачо Корчилава.

          Отряд не заметил потери бойца

          Грузинский военный аналитик Вахтанг Маисая так оценил выход «Грузинского легиона» из состава украинской военной бригады: «Это попахивает серьезной военной авантюрой».

          «Ситуация накалится еще больше, если «легионеры», среди которых значительная часть – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, соберутся в Киеве, чтобы поддерживать его, поддержать человека, который перешел все границы и способен на все. Пока же в любом случае их действия – это прецедент неподчинения командованию в армии, подрыв дисциплины. Это очень серьезно!», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          В ДНР считают, что боевики «Грузинского легиона» мародеры и наемники, ищущие тех, кто больше заплатит. Тем более, если жесткого ответа до сих пор не последовало, значит, ВСУ не обладает достаточным авторитетом и властью над своими подчиненными.

          Налицо слабая вертикаль власти, в следствии чего военные Украины могут чувствовать нехватку провианта и амуниции, выбирая мародерство или дезертирство.

          «Причина расформирования отряда в том, что «Грузинский легион» стоит на одной из самых «горячих точек», ВСУ их специально туда выдвинули. Поэтому у грузинских наемников были очень серьезные единоразовые потери, и они после этого попытались отлежаться в госпитале, теперь они уедут кто куда», – сообщил газете ВЗГЛЯД народный депутат ДНР Владислав Бриг.

          По его словам, бойцы не смогут добавить политический вес и влияние Михаилу Саакашвили. «Там очень специфический контингент, так скажем, не очень благородный. Там те, кто воевал в Южной Осетии, у которых ничего не получилось в Грузии, и они ищут места, где можно заработать. Они назвали свой легион как у немцев во времена Второй мировой войны, и формировался он тоже на Украине. Они первыми чувствуют, что на территории Донбасса все становится достаточно опасно, мародерствовать в прифронтовой зоне уже не получается, поэтому они расформируются, а не попытаются примкнуть к каким-то другим войскам ВСУ».

          По словам Брига, для украинской армии иностранцы создавали определенные сложности, которые не оправдались, и потеря «Грузинского легиона» на ВСУ никак не повлияет.

          Выход «Грузинского легиона» из состава бригады ВС Украины, принимающей участие в боевых действиях в Донбассе, произошел из-за грубых ошибок командования украинских силовиков и «дружественных» обстрелов собственных позиций, выразил мнение замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

          Урон репутации украинской армии

          Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что скорее всего Саакашвили попытается использовать «Грузинский легион» в своих целях, однако поддержка наемников не будет серьезным политическим аргументом в споре с соперниками.

          «Это, конечно скандал. Сначала они воевали на стороне ВСУ, и я думал, что они искренне поддерживали украинскую сторону против России, и этот демарш говорит о том, что ВСУ не брезгует самыми неполиткорректными методами в действиях со своими симпатизантами, потому что это может повлиять на тех иностранных представителей, которые включаются в борьбу на стороне ВСУ, если эта история станет широко известной. Они могут отказываться от участия в дальнейших боевых действиях. Важно, если действия «Грузинского легиона» отзовутся эхом в зарубежных СМИ, тогда можно будет более уверенно говорить о сокращении поддержки украинской армии иностранными военнослужащими», – в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД отметил Погребинский.

          «Потенциальная поддержка Саакашвили «Грузинским легионом» существенно на политике никак не скажется, поскольку вся его история заканчивается. Уж не знаю, вышлют его в Грузию или нет, но судя по прохладным отношениям американского посольства к последним действиям Саакашвили, есть вариант, что вся эта история в скором времени закончится. Михаил Саакашвили с большой долей вероятности (судя по его риторике) попытается воспользоваться поддержкой «Грузинского легиона», но это не усилит его политическую позицию.

          Он не играет значительной самостоятельной роли, ему щелкнули пальцем, и он делает то, что нужно, поскольку не может не считаться с сигналами из американского посольства, он инструмент. Саакашвили претендует на первые роли, так он устроен, ровно также, как и Юлия Тимошенко. Хоть он и говорит про недопустимость очередного майдана и о необходимости объединяться, такие люди очень сложно объединяются, это практически невозможно. Тем более, сегодняшняя обстановка не способствует консолидации всех врагов Порошенко, и использования против него инструмента в виде Саакашвили».

          История повторяется

          Печальная история нынешнего «Грузинского легиона» удивительным образом напоминает суть национального легиона грузин, воевавших на стороне нацистов во времена Второй мировой войны. Украинский штаб, как и нацисты, бросает военные силы с иностранными боевиками в самые сложные бои, а когда среди военных начинаются волнения, отказываются от их услуг или обращаются с ними по законам военного времени.

          Немецкие командиры создавали различные национальные легионы, состоящие из бывших граждан Советского Союза, предлагая независимость территорий после победы. «Грузинский легион» вермахта был сформирован в 1941 году из числа советских военнопленных и эмигрантов, которые бы сражались против Красной Армии вместе с немецкими военными.

          Подготовку грузины проходили на Западной Украине. После перехода советских войск в контрнаступление легионеры грузинского батальона 198-й дивизии обороняли защищающие подступы к Харькову германские позиции под Казачьей Лопанью. Немцы отправляли их прикрывать отходы своих регулярных войск, бросали грузин в «котлах», не пытаясь спасти их, фактически, используя как «пушечное мясо». Поэтому немногие из тех, кто воевал на стороне немцев, были уничтожены советскими спецслужбами или остались работать в Германии, так и не получив обещанных преференций и независимости для своей страны.


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