Выход «Грузинского легиона» из подчинения ВСУ сочли «военной авантюрой»

Грузинский военный аналитик Вахтанг Маисая, комментируя в интервью газете ВЗГЛЯД выход «Грузинского легиона» из состава украинской военной бригады, назвал это действие «серьезной военной авантюрой».

«Это попахивает серьезной военной авантюрой. … Ситуация накалится еще больше, если «легионеры», среди которых значительная часть - сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, соберутся в Киеве, чтобы поддерживать его, поддержать человека, который перешел все границы и способен на все», – заявил Маисая.

«Пока же в любом случае их действия - это прецедент неподчинения командованию в армии, подрыв дисциплины. Это очень серьезно!» – добавил он.

Ранее «Грузинский национальный легион», ведущий в Донбассе боевые действия в составе украинских войск, заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.

Напомним, граждане Грузии официально присоединились к украинским силовикам – «Грузинский легион» вошел в состав украинской армии в феврале 2016 года. Также многие грузинские наемники входят в состав украинских нацбатальонов.