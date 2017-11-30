«Грузинский легион» обвинил руководство ВСУ в некомпетентности и вышел из подчинения

Так называемый Грузинский национальный легион, ведущий в Донбассе боевые действия в составе украинских войск, заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.

«20 декабря 2017 года Грузинский легион своим полным составом покинул 54-ю Бригаду из-за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им», – говорится в сообщении подразделения на Facebook.

Там же отмечается, что о деталях операции, прошедшей 16 декабря 2017 года, при которой были ранены 11 бойцов «Грузинского легиона» и 25-го батальона, будет сообщено позднее.

Представители легиона также отметили, что командование бригады пыталось депортировать из военного госпиталя раненых грузинских бойцов, которые могли «рассказать правду о незаконных приказах» командира. Кроме того, украинских командиров обвинили в попытке отнять у них личные вещи, транспортные средства и амуницию, в том числе переданные волонтерами бронежилеты, каски и прицелы.

В конце декабря сообщалось, что ополченцы Донбасса якобы нанесли удар по позициям «Грузинского легиона» на Светлодарской дуге.

Напомним, граждане Грузии официально присоединились к украинским силовикам – «Грузинский легион» вошел в состав украинской армии в феврале 2016 года. Также многие грузинские наемники входят в состав украинских нацбатальонов.