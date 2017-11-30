В ДНР объяснили выход «Грузинского легиона» из бригады ВСУ

Выход «Грузинского легиона» из состава бригады ВС Украины, принимающей участие в боевых действиях в Донбассе, произошел из-за грубых ошибок командования украинских силовиков и «дружественных» обстрелов собственных позиций, выразил мнение замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

«Действия украинского командования, загнанного в тупик, сопровождались грубейшими ошибками. Среди них: «дружественный» обстрел 26 ноября 2017 года грузинских наемников артиллерией 128 бригады ВСУ, в результате которых ранение получили шесть боевиков. 16 декабря – очередной «дружественный» обстрел грузинских наемников подразделениями 54 бригады … в результате которого ранения получили уже 11 грузинских боевиков», – сказал Басурин РИА «Новости».

Он подчеркнул, что последней каплей в принятии решения о выходе грузин из состава 54-й бригады стало «участие подразделения в обстреле 19 декабря Новолуганского», подконтрольного Киеву.

«В этом преступлении 25 батальону «Киевская Русь» была поставлена задача применить зажигательные боеприпасы по мирным районам села для имитации последствий обстрела из «Градов». Таким образом, даже грузинские наемники… дезертируют и отказываются подчиняться украинским командирам», – добавил Басурин.

Ранее «Грузинский национальный легион», ведущий в Донбассе боевые действия в составе украинских войск, заявил о выходе из состава 54-й бригады из-за некомпетентности и незаконных действий ее командования.

Грузинский военный аналитик Вахтанг Маисая, комментируя в интервью газете ВЗГЛЯД выход «Грузинского легиона» из состава украинской военной бригады, назвал это действие «серьезной военной авантюрой».

Напомним, граждане Грузии официально присоединились к украинским силовикам – «Грузинский легион» вошел в состав украинской армии в феврале 2016 года. Также многие грузинские наемники входят в состав украинских нацбатальонов.