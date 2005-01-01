Речь проповедника на свадьбе принца Гарри шокировала гостей

Британский принц Гарри и американская актриса и фотомодель Меган Маркл в субботу стали мужем и женой. Торжественная церемония, в которой приняли участие более 2,6 тыс. человек, состоялась в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Речь приглашенного принцем проповедника шокировала многих гостей.

Церковную службу провел декан (титул старшего после епископа духовного лица в англиканских церквях) Виндзора Дэвид Коннер. Обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, передает ТАСС.

Председательствующий епископ епископальной церкви Майкл Карри из Чикаго, приглашенный принцем Гарри и его невестой прочесть проповедь, шокировал многих гостей. Манера его проповеди выглядела достаточно странно в британской готической церкви, в присутствии королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Карри эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами.

С явным неодобрением за происходящим следили королева и сэр Элтон Джон, они хмурились и поднимали глаза к небу. Принц Гарри выглядел сконфуженным, Маркл улыбалась и шептала ему подбадривающие слова.

Герцогиня Корнуоллская Камилла – супруга отца Гарри принца Чарльза – с трудом сдерживала смех, а бывший футболист Дэвид Бэкхем и вовсе не скрывал смеха. Журналисты сначала смеялись, а затем и вовсе стали беспокоиться, не испортил бы проповедник свадьбы.

Завершение проповеди встретили аплодисментами.

Гарри, ранее получивший специальное разрешение монарха жениться в военной форме, был облачен в черный мундир кавалерии британской армии.

Свадебное платье для невесты принца Гарри Меган Маркл создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер – первый художественный директор-женщина дома Givenchy, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Маркл принимала участие в работе над дизайном. Кенсингтонский дворец подчеркивает, что платье невесты «является образцом не устаревающей минималистской элегантности».

Невеста свела к минимуму число украшений, предоставив платью с открытыми плечами и длинной фатой говорить самим за себя: его дополнили лишь бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций.

Всего в мероприятии принимают участие более 2 тыс. 600 человек. Отец Меган Маркл – Томас Маркл – не будет присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри. К алтарю Маркл поведет принц Уэльский Чарльз. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к принцу Гарри и его избраннице Меган Маркл с наилучшими пожеланиями.