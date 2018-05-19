Мэй обратилась с пожеланиями к принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к принцу Гарри и его избраннице Меган Маркл с наилучшими пожеланиями в день их свадьбы.

«Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем тем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий», – написала Мэй в Twitter.

Напомним, принц Гарри и бывшая актриса Маркл обвенчаются в субботу, церемония начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень (14.00 мск). В мероприятии примут участие более 2 тыс. 600 человек.

Ранее сообщалось, что отец Меган Маркл – Томас Маркл – не будет присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри. К алтарю Маркл поведет принц Уэльский Чарльз.

Также стало известно, какие титулы получат принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы.