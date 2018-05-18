Стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю

Принц Уэльский Чарльз поведет к алтарю удущую невестку, американскую актрису и фотомодель Меган Маркл, поскольку ее отец по состоянию здоровья не смог прибыть в Великобританию на свадьбу дочери с принцем Гарри.

«Меган Маркл попросила Его Королевское Высочество принца Уэльского Чарльза сопроводить ее к алтарю часовни святого Георгия в день ее свадьбы. Принц Уэльский рад принять мисс Маркл в семью таким образом», – цитирует РИА «Новости» сообщение Кенсингтонского дворца.

Накануне сообщалось, что Отец Меган Маркл – Томас Маркл – не примет участие в запланированной на субботу королевской свадьбе с принцем Гарри. На торжество, которое состоится 19 мая, приглашено более 2,6 тыс. человек.