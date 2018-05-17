Отец Меган Маркл не будет присутствовать на ее свадьбе

Отец американской актрисы и фотомодели Меган Маркл – Томас Маркл – не примет участие в запланированной на субботу королевской свадьбе с принцем Гарри, сообщили в Кенсингтонском дворце со ссылкой на заявление невесты.

«К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о своем отце и надеюсь, что ему предоставится необходимая возможность сконцентрироваться на своем здоровье. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто направил великодушные послания с поддержкой. Пожалуйста, знайте, с каким нетерпением Гарри и я ожидаем возможность разделить вместе с вами радость по случаю нашего особого дня в субботу», – цитирует заявление Меган Маркл ТАСС.

Ранее сообщалось, что платье для невесты британского принца Гарри Меган Маркл шьют Ralph & Russo и обойдется оно в 100 тыс. фунтов (более 135 тыс. долларов). Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись в 45 млн долларов. Основная часть суммы будет потрачена на обеспечение безопасности.

На торжество приглашено более 2,6 тыс. человек. Однако молодожены не стали приглашать «хорошего друга», экс-президента США Барака Обаму во избежание «дипломатического скандала».