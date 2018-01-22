Принц Гарри испугался скандала в случае приглашения Обамы на свою свадьбу

Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл не пригласят на свою свадьбу «хорошего друга», экс-президента США Барака Обаму во избежание «дипломатического скандала».

«Если бы Обаму пригласили, приглашение выглядело бы как оскорбление для Трампа», и его королевское высочество не желает стать причиной дипломатического скандала», – цитирует Daily Mail своего источника.

При этом Трампа королевская пара звать не собиралась, потому что свадьба будет «только для семьи и друзей».

Сообщается, что принц Гарри считает Обаму «хорошим другом».

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке 27 ноября 2017 года. Они поженятся в Виндзорском замке 19 мая.

Вместе с тем в понедельник Букингемский дворец объявил о помолвке принцессы Эжени, внучки королевы, передает РИА «Новости».

«Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Эжени с Джеком Бруксбенком. Ее королевское высочество и господин Бруксбенк были помолвлены в начале этого месяца в Никарагуа. Свадьба состоится осенью 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре, дальнейшие детали будут объявлены позже», – сообщается в заявлении дворца.

Принцессе Эжени 27 лет, ее отец, герцог Йоркский Эндрю – сын Елизаветы Второй, младший брат принца Чарльза.

Бруксбенк – бывший бармен, которого местные СМИ называют «королем лондонской клубной жизни». Сейчас он управляет коктейльным баров и ночным клубом Mahiki в центре Лондона.